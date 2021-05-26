Следком Карелии проводит проверку по факту гибели мужчины, который задохнулся на пожаре

Следователи устанавливают причины пожара и смерти мужчины, тело которого обнаружили пожарные в квартире многоэтажного дома в Петрозаводске, сообщили в Следкоме республики.

По версии следствия, 26 мая в Петрозаводске в одной из квартир многоэтажного дома произошел пожар. При ликвидации возгорания обнаружено тело 43-летнего мужчины, проживавшего в квартире. Причины пожара и смерти потерпевшего устанавливаются.

«В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, 26 мая в 11.07, на пульт пожарно-спасательной службы МЧС Карелии поступило сообщение о возгорании в квартире многоэтажного дома на улице Ведлозерской, 16б. Прибывшие на место вызова пожарные обнаружили, что горит квартира на 8-ом этаже многоквартирного дома.

В результате пожара огнем повреждена кухня, площадь повреждения один квадратный метр. Тем не менее, в квартире из-за сильного задымления погиб человек, второй пострадал, его госпитализировали.