Реклама на сайте
Прислать новость
В Петрозаводске пошли грибы (ФОТОФАКТ) 3
26.05.2021 14:58
Полиция обещает полмиллиона тем, кто найдет поджигателей лесозавода «Финтек» в Карелии 17
26.05.2021 15:35
Час назад в Петрозаводске на пожаре погиб человек
26.05.2021 12:24
Гонщику, совершившему смертельное ДТП на скорости 142 км в час в Петрозаводске, грозит 15 лет колонии 11
26.05.2021 12:33

Следком Карелии проводит проверку по факту гибели мужчины, который задохнулся на пожаре

Новости. Происшествия
06:40, 27 Мая 2021
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Сергей Бобылев

Следователи устанавливают причины пожара и смерти мужчины, тело которого обнаружили пожарные в квартире многоэтажного дома в Петрозаводске, сообщили в Следкоме республики.

По версии следствия, 26 мая в Петрозаводске в одной из квартир многоэтажного дома произошел пожар. При ликвидации возгорания обнаружено тело 43-летнего мужчины, проживавшего в квартире. Причины пожара и смерти потерпевшего устанавливаются.

Несколько кликов и наш город станет лучше
25.05.2021 07:43

«В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, 26 мая в 11.07, на пульт пожарно-спасательной службы МЧС Карелии поступило сообщение о возгорании в квартире многоэтажного дома на улице Ведлозерской, 16б. Прибывшие на место вызова пожарные обнаружили, что горит квартира на 8-ом этаже многоквартирного дома.

В результате пожара огнем повреждена кухня, площадь повреждения один квадратный метр. Тем не менее, в квартире из-за сильного задымления погиб человек, второй пострадал, его госпитализировали.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.05.2021, 16:50
Любарский рассказал, как собирается менять схему уборки Петрозаводска
24.05.2021, 17:20
Стали известны самый богатый и самый бедный министры Карелии
21.05.2021, 09:29
В Петрозаводске от коронавируса скончался 21-летний молодой человек
22.05.2021, 09:29
Коронавирус унес жизни еще двух женщин и одного мужчины в Карелии
21.05.2021, 12:20
«Порядок с чистого листа»
23.05.2021, 12:56
Береза упала на женщину во дворе жилого дома в Петрозаводске (ВИДЕО)

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 10
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»