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Следком Карелии проводит проверку по факту гибели мужчины, который задохнулся в дыму

Новости. Общество
11:26, 02 Ноября 2020
фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"
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В Прионежском районе проводится проверка по факту гибели мужчины при пожаре, сообщили в в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 1 ноября в частном деревянном доме в поселке Ладва Прионежского района произошел пожар. При локализации пожара в подвале квартиры было обнаружено тело мужчины, который там проживал. Причины возгорания и смерти потерпевшего устанавливаются.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что на месте пожара в частном доме в поселка Ладва было обнаружено тело мужчины.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-11-02 13:09:39
Нет общественного интереса. Зачем пишите? Царствие ему небесное.
Гость
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