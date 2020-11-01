Следком Карелии проводит проверку по факту гибели мужчины, который задохнулся в дыму

В Прионежском районе проводится проверка по факту гибели мужчины при пожаре, сообщили в в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 1 ноября в частном деревянном доме в поселке Ладва Прионежского района произошел пожар. При локализации пожара в подвале квартиры было обнаружено тело мужчины, который там проживал. Причины возгорания и смерти потерпевшего устанавливаются.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что на месте пожара в частном доме в поселка Ладва было обнаружено тело мужчины.