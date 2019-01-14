Следком Карелии проводит проверку по факту гибели мужчины на пожаре

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В поселке Пиндуши Медвежьегорского района на месте пожара обнаружен труп мужчины, ведется проверка, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, в ночь на 14 января в деревянном жилом доме в поселке Пиндуши Медвежьегорского района произошел пожар. При тушении пожара в квартире было обнаружено тело 65-летнего мужчины, который там проживал.
Причины возгорания и смерти потерпевшего устанавливаются.
В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.
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