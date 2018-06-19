Следком Карелии раскрыл подробности пожара, где погиб ребенок

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Доследственная проверка проводится по факту гибели 6-летней девочки на пожаре в Кеми.
Установлено, что 19 июня в квартире в деревянном доме в городе Кемь произошел пожар. Во время тушения были обнаружены 26-летний мужчина и его 6-летняя родственница.
В настоящее время мужчина находится в больнице, девочка погибла.
"Причиной пожара рассматривается неисправность электропроводки. Предварительной причиной смерти потерпевшей является отравление продуктами горения", - отметили в ведомстве.
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