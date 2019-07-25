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Новости. Общество
19:34, 25 Июля 2019
фото: Следком

Следком Карелии рассказал о халатности полицейских, которая привела к убийству "маньяком" двух девушек в Петрозаводске

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Двум полицейским предъявлено обвинение по делу "маньяка" Ипатова, зарезавшего двух девушек в Петрозаводске, сообщили в Следкоме Карелии.

Сотрудникам полиции Петрозаводска предъявлено обвинение в халатности, повлекшей совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений.

Следком Карелии предъявил обвинение сотрудникам УМВД России по городу Петрозаводску в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, летом 2018 года обвиняемые, являясь сотрудниками органов внутренних дел, недобросовестно исполнили свои обязанности, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц.

Так, в июне 2018 года участковому было поручено проведение проверки поступивших в полицию сообщений о причинении телесных повреждений 30-летнему петрозаводчанину.

Несмотря на наличие в материалах проверки объективных сведений, указывающих на умышленное причинение потерпевшему тяжкого вреда здоровью, сотрудником полиции было вынесено заведомо незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, впоследствии им не были организованы проведение дополнительной проверки и своевременная передача материалов для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

В дальнейшем сотрудник следственного управления УМВД России по городу Петрозаводску, получивший данный материал от участковых, вопреки поручению своего руководства, не организовал своевременное проведение надлежащей проверки и мер к своевременному возбуждению уголовного дела не принял.

В результате уголовное дело по факту причинения мужчине тяжкого вреда здоровья было возбуждено органами внутренних дел лишь 10 сентября 2018 года, но меры к изобличению Ипатова, виновного в совершении преступления, его задержанию и заключению под стражу по-прежнему не принимались.

Оставаясь на свободе, Ипатов 16 сентября 2018 напал с ножом на несовершеннолетнюю, причинив ей тяжкий вред здоровья, 19 и 20 сентября 2018 года на территории города Петрозаводска убил двух девушек.

По ходатайству следователя Следственного комитета судом в отношении 29-летнего мужчины, ранее судимого и неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за совершение насильственных преступлений, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время в отношении обвиняемых в халатности избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

 

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