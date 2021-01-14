Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели 19-летнего работника Сегежского ЦБК

В Сегеже возбуждено уголовное дело по факту гибели молодого человека во время работы на местном ЦБК.

Сегежские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти работника акционерного общества "Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат".

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает карельский Следком.

По версии следствия, девятого января резчик бумаги, картона и целлюлозы при выполнении работ на оборудовании по производству бумаги получил травмы, несовместимые с жизнью.

Согласно версии следствия, смертельные травмы молодой человек мог получить из-за нарушений требований охраны труда, допущенных при организации работ на предприятии.

"В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 4 лет", - гласит заявление Следкома республики.

Ранее сообщалось, что на Сегежском ЦБК погиб 19-летний сотрудник.