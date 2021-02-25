Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Названы города России, где жители больше всех недовольны уборкой снега 1
25.02.2021 19:40
На пожаре в поселке Карелии сгорела 16-летняя девочка и ее бабушка (СРОЧНО) 9
25.02.2021 16:33
Визит-центр беломорских петроглифов в Карелии построит компания Белуги 15
25.02.2021 15:52
Коронавирус приведет к массовому закрытию предприятий - бизнес уже готовится 5
25.02.2021 16:38
Адвокаты осужденных фигурантов дела о взятках в Госкомимущества Карелии обжаловали приговор
25.02.2021 14:57
Специалист рассказала, какие фрукты и ягоды следует покупать в магазинах 1
25.02.2021 21:30

Следком Карелии возбудил уголовное дело после гибели на пожаре бабушки и внучки

Новости. Общество
12:50, 26 Февраля 2021
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

По факту гибели людей при пожаре в Медвежьегорском районе возбуждено уголовное дело, сообщили в Следкоме Карелии.

Следственный комитет Карелии по факту гибели людей при пожаре возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

По версии следствия, 25 февраля в деревянном двухквартирном доме в поселке Сосновка Медвежьегорского района произошел пожар, в результате которого в одной из квартир погибли 68-летняя хозяйка и ее 17-летняя внучка. Причины пожара и смерти потерпевших устанавливаются.

В настоящее время по делу проводятся судебные экспертизы и все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, на том страшном пожаре в Медвежьегорском районе 16-летняя девочка звала на помощь из окна, но когда ее достали пожарные и передали врачам, спасти ее не удалось.

Тело бабушки нашли на месте пожарища. Из огня смог спстись только хозяин квартиры.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
dimchik19725
2021-02-26 13:04:04
Девочку жалко:(..
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.02.2021, 17:00
"К сожалению, придется проститься с Карелией"
24.02.2021, 16:50
Как в центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
22.02.2021, 12:48
"Очередной бред!": водители Петрозаводска возмущены решением мэрии запретить левый поворот с Пушкинской на Карла Маркса
19.02.2021, 09:38
Распродается по дешевке очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии
20.02.2021, 16:27
Глава Карелии отменил большую часть ограничений, введенных из-за коронавируса
21.02.2021, 15:06
В Карелии учитель нанёс побои двум ученикам

Чтиво

25.02.2021 09:21
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 9
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»