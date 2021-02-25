Следком Карелии возбудил уголовное дело после гибели на пожаре бабушки и внучки

По факту гибели людей при пожаре в Медвежьегорском районе возбуждено уголовное дело, сообщили в Следкоме Карелии.

Следственный комитет Карелии по факту гибели людей при пожаре возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

По версии следствия, 25 февраля в деревянном двухквартирном доме в поселке Сосновка Медвежьегорского района произошел пожар, в результате которого в одной из квартир погибли 68-летняя хозяйка и ее 17-летняя внучка. Причины пожара и смерти потерпевших устанавливаются.

В настоящее время по делу проводятся судебные экспертизы и все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, на том страшном пожаре в Медвежьегорском районе 16-летняя девочка звала на помощь из окна, но когда ее достали пожарные и передали врачам, спасти ее не удалось.

Тело бабушки нашли на месте пожарища. Из огня смог спстись только хозяин квартиры.