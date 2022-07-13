Следком Карелии заинтересовался фирмой, которая задолжала работнику 123 тысячи рублей

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы в коммерческой организации, сообщили в Следкоме Карелии.
Следователями следственного отдела по Петрозаводску 14 июля возбуждено уголовное дело из-за невыплаты заработной платы свыше двух месяцев сотруднику коммерческого фирмы.
По данным следствия, в период с августа 2021 года по май 2022 года руководство коммерческой организации, расположенной в Петрозаводске и занимающейся производством электромонтажных работ, допустило образование задолженности по заработной плате перед работником на сумму свыше 123 тысяч рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
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