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Следком проводит проверку по факту гибели женщины на пожаре в Петрозаводске

Новости. Общество
11:53, 26 Октября 2020
фото: © Столица на Онего
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В пожаре в жилом доме по улице Ригачина погибла 56-летняя женщина.

По версии следствия, в ночь на 25 октября в двухэтажном деревянном доме в Петрозаводске произошел пожар. При тушении возгорания в одной из квартир было обнаружено тело женщины, которая там проживала. Причины пожара и смерти 56-летней петрозаводчанки устанавливаются, сообщили в Следкоме Карелии.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

По сообщению МЧС Карелии, на пожар в доме №24 по улице Ригачина 25 октября в 02:23 выезжали пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (13 человек, 4 единицы техники).  В 02:55 пожар был ликвидирован.

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