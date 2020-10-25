Следком проводит проверку по факту гибели женщины на пожаре в Петрозаводске

В пожаре в жилом доме по улице Ригачина погибла 56-летняя женщина.

По версии следствия, в ночь на 25 октября в двухэтажном деревянном доме в Петрозаводске произошел пожар. При тушении возгорания в одной из квартир было обнаружено тело женщины, которая там проживала. Причины пожара и смерти 56-летней петрозаводчанки устанавливаются, сообщили в Следкоме Карелии.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

По сообщению МЧС Карелии, на пожар в доме №24 по улице Ригачина 25 октября в 02:23 выезжали пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (13 человек, 4 единицы техники). В 02:55 пожар был ликвидирован.