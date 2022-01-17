Следком проводит проверку по факту смерти женщины на пожаре в райцентре Карелии

В Питкяранте пожар унес жизнь 50-летней женщины, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в утром 16 января в жилом доме по улице Парковая в Питкяранта произошел пожар. При тушении пожара было обнаружено тело женщины 1971 года рождения. Причины возгорания и смерти потерпевшей устанавливаются.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

Ранее Следком Карелии сообщил, кто погиб на субботнем пожаре на улице Шотмана в Петрозаводске.