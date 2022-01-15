Следком Карелии сообщил, кто погиб на пожаре в Петрозаводске

В Петрозаводске на пожаре в жилом доме было обнаружено тело мужчины, по факту гибели проводится проверка, сообщили в Следкоме Карелии.

В Петрозаводске проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины в результате пожара в жилом доме по улице Шотмана.

Установлено, что днем 15 января произошло возгорание жилого дома на улице Шотмана в Петрозаводске.

«После тушения пожара спасатели обнаружили тело хозяина квартиры 1970 года рождения с признаками воздействия высокой температуры», - сообщили в Следкоме Карелии.

Следователями проведен осмотр места происшествия, в целях установления точной причины смерти и произошедшего возгорания назначен комплекс необходимых экспертиз, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске в доме на улице Шотмана произошел пожар, который унес жизнь человека.