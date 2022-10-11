Следком разберется в причинах смертельного пожара на Ключевой в Петрозаводске

В минувшую субботу в доме на улице Судостроительной при пожаре погиб мужчина, сообщили в Следкоме Карелии.
Сотрудники Следкома Карелии проводят проверку обстоятельств гибели мужчины на пожаре в Петрозаводске.
Следователи установили, что в ночь на 3 декабря поступило сообщение о гибели мужчины во время пожара, произошедшего в квартире одного из домов на улице Судостроительная.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Личность погибшего установлена, им оказался местный житель, 1954 года рождения. В квартире он был один. По предварительным данным, причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
Назначена судебно-медицинская экспертиза и другие мероприятия.
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