Следком разберется в причинах смертельного пожара на Ключевой в Петрозаводске

В минувшую субботу в доме на улице Судостроительной при пожаре погиб мужчина, сообщили в Следкоме Карелии.

Сотрудники Следкома Карелии проводят проверку обстоятельств гибели мужчины на пожаре в Петрозаводске.



Следователи установили, что в ночь на 3 декабря поступило сообщение о гибели мужчины во время пожара, произошедшего в квартире одного из домов на улице Судостроительная.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Личность погибшего установлена, им оказался местный житель, 1954 года рождения. В квартире он был один. По предварительным данным, причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Назначена судебно-медицинская экспертиза и другие мероприятия.