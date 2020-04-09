Следком: Родители с двумя детьми пропали в Карелии

В Карелии проводится проверка по факту безвестного исчезновения двух несовершеннолетних и их родителей, сообщили в республиканском Следкоме.

По предварительным данным, 15-летний и четырехлетний мальчики вместе с родителями, проживавшие в Петрозаводске, не выходят на связь с 24 марта.



В настоящее время проводятся поисковые мероприятия, направленные на установление места нахождения безвестно отсутствующих.

Всех, кому что-либо известно о безвестно отсутствующих, просьба обращаться по следующим телефонам: 594-690, 594-688, 592-590.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.