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Следком: Родители с двумя детьми пропали в Карелии

Новости. Происшествия
19:42, 09 Апреля 2020
фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"
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В Карелии проводится проверка по факту безвестного исчезновения двух несовершеннолетних и их родителей, сообщили в республиканском Следкоме.

По предварительным данным, 15-летний и четырехлетний мальчики вместе с родителями, проживавшие в Петрозаводске, не выходят на связь с 24 марта.

В настоящее время проводятся поисковые мероприятия, направленные на установление места нахождения безвестно отсутствующих.

Всех, кому что-либо известно о безвестно отсутствующих, просьба обращаться по следующим телефонам: 594-690, 594-688, 592-590.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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