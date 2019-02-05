Следком возбудил второе уголовное дело из-за холода в домах Суоярви

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения температурного режима в городе Суоярви, сообщает СУСК по Карелии.

"Возбуждено уголовное дело по факту несоблюдения температурного режима в городе Суоярви по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в декабре 2018 года ООО "Питер Пит" ввело режим ограниченной подачи тепловой энергии, снизив параметры теплоносителя, что привело к не соблюдению температурного режима в жилищном фонде и социально-значимых объектах города.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Кроме того, ранее прокуратура сообщала, что по материалам проверки в Суоярви возбуждено уголовное дело по статье "Самоуправство".

Как сообщалось, проблемы с отоплением начались в городе еще до новогодних праздников: жители Суоярви замерзали в своих квартирах из-за снижения параметров отопления в котельной.

Затем ночью 4 января в городе Суоярви возникла аварийная ситуация в сфере теплоснабжения. В зону аварии попало 16 домов, в которых проживают 3,5 тысячи человек. Затем республиканские власти заявили о том, что авария ликвидирована.

После этого появилась информация о том, что жители восьми домов в Суоярви в праздничные дни останутся без тепла, поскольку в городе решено провести аварийно-восстановительные работы на теплотрассе.