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Новости. Общество
15:04, 31 Января 2019
фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

В Суоярви возбудили уголовное дело из-за холода в квартирах

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По материалам проверки в Суоярви возбуждено уголовное дело по статье "Самоуправство", сообщает прокуратура Карелии.

Как сообщалось, проблемы с отоплением начались в городе еще до новогодних праздников: жители Суоярви замерзали в своих квартирах из-за снижения параметров отопления в котельной.

Затем ночью 4 января в городе Суоярви возникла аварийная ситуация в сфере теплоснабжения. В зону аварии попало 16 домов, в которых проживают 3,5 тысячи человек. Затем республиканские власти заявили о том, что авария ликвидирована.

После этого появилась информация о том, что жители восьми домов в Суоярви в праздничные дни останутся без тепла, поскольку в городе решено провести аварийно-восстановительные работы на теплотрассе.

Прокуратура Суоярвского района провела проверку по факту ограничения теплоснабжения.

"Установлено, что гендиректор теплоснабжающей организации ООО "Питэр Пит" распорядился снизить температуру теплоносителя, отпускаемого из котельной, снабжающей теплом большую часть жилищного фонда города и социально-значимые объекты. Принятое решение обосновывалось наличием у данной организации задолженности по оплате ранее поставленной тепловой энергии и невозможностью по этой причине приобрести топливо для котельной", - говорится в сообщении ведомства.

В помещениях пяти образовательных организаций Суоярви температура опустилась до 13-16 градусов, в единую дежурную диспетчерскую службу и управляющие компании по вопросам нарушения температурного режима в жилых домах поступило 78 жалоб.

Однако при выезде в ООО "Питэр Пит" сотрудники прокуратуры установили, что по состоянию на 26 декабря 2018 года запаса топлива на котельной было достаточно на 25 дней.

"Таким образом, незаконные действия ООО "Питэр Пит" привели нарушениям прав добросовестных потребителей", - добавили в прокуратуре.

Прокуратура внесла руководителю филиала представление об устранении нарушений закона, а также направила в органы предварительного следствия и дознания два постановления для рассмотрения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

В настоящее время по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 330 УК РФ (самоуправство).

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