Жители Суоярви в праздники продолжают сидеть в холодных квартирах

На теплотрассе в Суоярви устраняют последствия аварии, жители города остались без тепла.

В Суоярви коммунальщики заняты устранением аварии, из-за которой жители остались без тепла в рождественские дни. Об этом сообщает паблик "Город 257".

Авторы сообщения цитируют информацию Суоярвского участка теплоснабжения ООО "КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС".

"В связи с проведением аварийных земляных работ по устранению утечки на теплотрассе от котельной "Питер Пит" на ул. Кайманова 08 января 2019 года с 08 часов до устранения аварии будет произведено отключение подачи теплоснабжения дома № 3 по ул. Кайманова", - говорится в извещении.

Проблемы с отоплением начались в городе еще до новогодних праздников: жители Суоярви замерзали в своих квартирах из-за снижения параметров отопления в котельной.

Затем ночью 4 января в городе Суоярви возникла аварийная ситуация в сфере теплоснабжения. В зону аварии попало 16 домов, в которых проживают 3,5 тысячи человек. Затем республиканские власти заявили о том, что авария ликвидирована.

После этого появилась информация о том, что жители восьми домов в Суоярви в праздничные дни останутся без тепла, поскольку в городе решено провести аварийно-восстановительные работы на теплотрассе.

Затем в городе произошла очередная авария на теплотрассе, к устранению которой коммунальщики решили приступать уже в порядке образовавшейся очереди из аварийных ситуаций.