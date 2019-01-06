В Карелии жители Суоярви на Рождество останутся без тепла

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Жители восьми домов по улице Ленина в Суоярви вновь останутся без тепла.
Как сообщается в паблике "Суоярвский вестник", 7 января с 8.00 начнутся аварийно-восстановительные работы на теплотрассе. В связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача тепла в дома №№ 15,19,20,21,23,25,27,29, расположенных на улице Ленина.
По всем вопросам обращаться к дежурному ЕДДС Суоярвского района - 5-14-98 И 89643178317.
Напомним, 4 января в городе Суоярви возникла аварийная ситуация в сфере теплоснабжения. В зону аварии попало 16 домов, в которых проживают 3,5 тысячи человек. Аварийная бригада в течение суток локализовала аварию и вечером вернула тепло в дома горожан. Ремонтные работы продолжались 5 января.
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