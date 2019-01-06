СРОЧНО: Очередная авария произошла на теплотрассе в Суоярви

В Карелии жители Суоярви в новогодние праздники остались без тепла.

В паблике "Суоярвский вестник" сообщается, что произошла очередная утечка на теплотрассе в Суоярви между домами №№1 и 3 по улице Кайманова.

"К устранению аварии на улице Кайманова приступят сразу после ликвидации аварии на теплотрассе на улице Ленина", сообщается в паблике.

Ранее жителей Суорви уведомили, что в Рождество тепла в их домах не будет, так как на теплотрассе будут вестись ремонтные работы.