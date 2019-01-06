СРОЧНО: Очередная авария произошла на теплотрассе в Суоярви

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В Карелии жители Суоярви в новогодние праздники остались без тепла.
В паблике "Суоярвский вестник" сообщается, что произошла очередная утечка на теплотрассе в Суоярви между домами №№1 и 3 по улице Кайманова.
"К устранению аварии на улице Кайманова приступят сразу после ликвидации аварии на теплотрассе на улице Ленина", сообщается в паблике.
Ранее жителей Суорви уведомили, что в Рождество тепла в их домах не будет, так как на теплотрассе будут вестись ремонтные работы.
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