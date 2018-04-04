Следком завел дело из-за фармацевтического картеля на 64 млн рублей в Карелии

В Карелии возбуждено уголовное дело по факту ограничения конкуренции, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

По версии следствия, с 2014 года по 2016 год три коммерческие фирмы вступили в сговор и незаконно создали систему подкупа работников медицинских учреждений, которые за взятки содействовали заключению договоров с вышеуказанными организациями без проведения торгов на поставку медицинского оборудования и лекарственных на суммы до 100 тысяч рублей, а также составляли технические задания на планируемый к приобретению товар, возможность поставки которого имелась только у данных организаций и заведомо отсутствовала у других поставщиков.

В результате общая сумма незаконно дохода, полученного коммерческими организациями, участвовавшими в картельных сговорах и иных видах антиконкурентных соглашений при заключении госконтрактов составила более 64,7 млн рублей.

"В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в пресс-службе ведомства.