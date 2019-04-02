Следователь в Карелии попросил строго не наказывать мужчину, обматерившего полицейского

В Лахденпохье будут судить местного жителя, оскорбившего сотрудника полиции, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 5 января 29-летний житель Лахденпохского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, был задержан сотрудниками полиции на улице в Лахденпохья. Наряд доставил мужчину в больницу для проведения медицинского освидетельствования.

Находясь в помещении приемного покоя, обвиняемый стал вести себя агрессивно и вызывающе. Сотрудник полиции призвал обвиняемого к порядку, но тот в грубой нецензурной форме с использованием ненормативной лексики высказал стражу порядка оскорбления.

Учитывая, что обвиняемый впервые совершил преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, следователем направлено в суд ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении него с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.