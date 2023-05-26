Следователи Карелии научились у детдомовцев искусству волейбола

Сотрудники Следкома Карелии встретились с детьми на волейбольной площадке в Олонецком районе.

Сотрудники Следкома республики вместе с работниками прокуратуры провели соревнования по волейболу с воспитанниками центра помощи детям «Солнечный».

«Турнир посвятили международному Дню защиты детей. Сборная команда сотрудников ведомств и команда школьников продемонстрировали хорошую спортивную подготовку, товарищеский дух и честную конкурентную борьбу. Все команды играли с азартом и желанием победить. На поле царила атмосфера дружбы и взаимопонимания. По результатам турнира победу одержала команда школьников», - говорится в пресс-релизе Следкома Карелии.