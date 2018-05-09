Следователи Карелии выясняют обстоятельства жесткого избиения школьницы в Кеми

В Кеми организована проверка по факту конфликта между подростками, сообщает СУСК по Карелии.

Ранее в паблике "Общественный контроль Кемь" появилось видео, на котором подростки запечатлели драку школьниц. В комментарии к видео написано, что драка произошла недалеко от школы №2.

На записи видно, как девочки-подростки ногами избивают свою ровесницу, а когда она, шатаясь отходит от озверевшей толпы, начинается выяснение отношение между двумя другими участницами разборок.

После публикации в СМИ запись была удалена из аккаунтов в социальных сетях и на канале Youtube.

"В СМИ размещено видео о конфликте, который произошел на улице в городе Кеми между несовершеннолетними. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего следователи проводят проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении следственного комитета.