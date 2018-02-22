Следователи начали проверку по факту неоказания медпомощи ребенку в Петрозаводске

В Петрозаводске началась проверка по сообщению в СМИ о неоказании медицинской помощи несовершеннолетней, пострадавшей в ДТП, сообщает СУСК по Карелии.

Как ранее сообщала "Столица на Онего", 20 февраля водитель Ford Focus сбил юную петрозаводчанку, которая перебегала дорогу в неустановленном для перехода месте.

По информации ЕДДС, девочка получила травмы я и была доставлена в Детскую республиканскую больницу. Но, по словам родителей подростка, в больницу они были вынуждены привезти ребенка сами, вовремя забрав из травмпункта БСМП.

"Ребенка отвезли в городской травмпункт, где доблестные врачи оставили сидеть ее на скамейке рядом с охранником одну. У нее сломан таз в двух местах и левое плечо, еще она больна сахарным диабетом.. И когда мы приехали, ее всю трясло, сахар в крови был 30.4 . Не успей мы приехать и отвезти ее в Детскую республиканскую больницу, дело бы закончилось очень плохо", - прокомментировали новость о ДТП на "Столице на Онего" родители пострадавшей девочки.

"По данному сообщению в СМИ следственными органами следственного комитета организовано проведение доследственной проверки. В ходе проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении следственного комитета.