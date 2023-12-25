Следователи Петрозаводска раскрыли убийство 20-летней давности

Завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя.

Следователи Петрозаводска завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.

В конце октября 2002 года обвиняемый, которому на момент преступления было 24 года, вместе со своим 26-летним знакомым в состоянии алкогольного опьянения проникли через окно частного домовладения по улице Ватутина в Петрозаводске к 62-летнему ранее им знакомому потерпевшему.

Злоумышленники надеялись получить от него деньги. В ходе завязавшейся ссоры соучастники преступления избили мужчину руками и ногами, после чего скрылись с места происшествия.

От полученных травм груди, живота, многочисленных переломов ребер и повреждения внутренних органов, потерпевший скончался на месте происшествия на следующий день. Его обнаружили знакомые, которые пришли к нему в гости через два дня после преступления.

Как подчеркнули в источнике, расследование уголовного дела было осложнено совершением преступления в условиях неочевидности, отсутствием прямых свидетелей произошедшего, а также отрицанием вины злоумышленниками.

В июне 2003 года производство по уголовному делу приостановили.

В текущем году на оперативном совещании под руководством заместителя председателя СК России Александра Клауса даны указания выполнить определенные следственные действия, направленные на установление истины по делу.

Благодаря работе следователей-криминалистов Карелии, а также сотрудникам ОУР УМВД Петрозаводска, удалось воссоздать истинную картину произошедшего и установить причастных к совершению преступления лиц.

В ходе дополнительного следствия обвиняемый, который предстанет перед судом, под тяжестью собранных улик дал признательные показания, которые подтвердил в ходе их проверки на месте происшествия.

В источнике отметили, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в основном за имущественные преступления. Отбывал наказания в местах лишения свободы.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу, уголовное дело направили в суд.