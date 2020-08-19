Следователи проверяют историю о женщине, очнувшейся в морге

В Курской области женщину признали умершей и отправили в морг, а она там очнулась.

Управления Следственного комитета проверяют историю о женщине, очнувшейся в морге, пишут РИА Новости.

Как сообщали местные СМИ, медики Горшеченской центральной районной больницы констатировали смерть женщины и отправили ее в морг, но там она очнулась. Происшествие вызвало огромный резонанс, областной комитет здравоохранения начал проверку. Сейчас женщина находится в Курской областной клинической больнице.

"Женщина под круглосуточным наблюдением специалистов, состояние ее стабильно тяжелое", — приводит обладминистрация слова главного врача больницы Владимира Луценко.

По информации "Московского комсомольца", 19 августа племянница пожилой пациентки сообщила, что женщина умерла.

Внимание общественности привлек и еще один случай в больнице — в Суджанской ЦРБ. Как сообщали СМИ, мужчину, поступившего туда с 70-процентными ожогами тела, поливали в качестве лечения холодной водой. Через несколько дней он умер в областной больнице. Выяснением обстоятельств этой истории также занимается комитет здравоохранения.