Следователи рассказали, что нашли в особняке арестованного за взятки экс-министра транспорта Карелии Кайдалова

После задержания Алексея Кайдалова сотрудники Следкома Карелии вместе с оперативниками Управления по экономическим преступлениям и противодействию коррупции МВД республики в рамках уголовного дела проверили ряд обысков.

Напомним, Алексей Кайдалов стал первым министром действующего правительства Карелии, которого арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В настоящее время он находится в следственном изоляторе. Между тем, "Столице на Онего" стали известны детали тех мероприятий, которые проводились в отношении Кайдалова правоохранительными органами.

Как нам удалось узнать, обыск был проведен и в построенном Кайдаловым особняке. Расположен он в очень престижном месте – в городе Павловске под Санкт-Петербургом, в коттеджном поселке "Онегин-парк". Что особенно любопытно, красивый кирпичный дом располагается буквально по соседству со знаменитым Павловским парком, в котором любил отдыхать царь Павел I с семьей.

Стоимость построенного Кайдаловым особняка наши эксперты оценили примерно в 40 миллионов рублей. И это без учета стоимости земли, которая в этом месте очень дорогая. Интересно, что, по нашей информации, особняк рядом с Павловским парком находится в собственности 29-летней дочери экс-министра.

Во время проведенного в коттедже обыска, в присутствии супруги Кайдалова, здесь были изъяты пять швейцарских часов (на фото) торговых марок класса "люкс" Breguet и Vacheron Constantin, которые считаются одними из самых дорогих.

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