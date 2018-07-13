Следственный комитет предложил добавить в Уголовный кодекс новые статьи для врачей

В Уголовный кодекс предлагается добавить две новые статьи, применение которых позволит "минимизировать ошибки" при привлечении врачей к ответственности.

Об этом сообщает РБК.

Следственный комитет России совместно с союзом "Национальная медицинская палата" подготовил поправки о введении в Уголовный кодекс двух новых статей об ответственности за так называемые ятрогенные (то есть связанные с врачебными ошибками, - РБК) преступления. Сообщение размещено на сайте СКР.

"Предлагается введение новых статей в УК РФ: Статья 124.1 Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги). Статья 124.2 Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи", — говорится в сообщении. Еще одну статью, "Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности" (ст. 235 УК РФ), предлагается изложить в новой редакции.

В настоящее время врачебные ошибки квалифицируются по таким статьям, как: "Причинение смерти по неосторожности" (ст. 109), "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" (ст. 118), "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (ст. 238) и "Халатность" (ст. 293), заявила представитель СК Светлана Петренко. Однако ни одна из них, по ее словам, не учитывает особенности профессиональной медицинской деятельности.

"Судебная практика также не имеет единообразия. Перед следователем постоянно возникает сложный выбор между несколькими нормами уголовного закона, которые соответствовали бы совершенному деянию и наступившим последствиям", — пояснила Петренко. Она добавила, что предложенные новации в законодательство сократят "ошибки правоприменения" и помогут защитить права и врачей, и пациентов.

По словам официального представителя СК, в 2017 году органами ведомства по жалобам на ошибки врачей и ненадлежащее оказание медицинской помощи было возбуждено 1791 уголовное дело (вдвое больше, чем годом ранее). В конце июня глава СК Александр Бастрыкин поручил создать специальную группу для расследования дел врачей, обвиняемых во вреде здоровью пациентов.

