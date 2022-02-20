Следствие в Петрозаводске пытается опознать расчлененный труп по татуировке

Следственные органы Петрозаводска нашли особую примету на расчлененном теле мужчины, обнаруженном 18 февраля, и просят жителей города помочь в опознании.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте регионального управления Следственного комитета РФ.

«Особая примета мужчины: татуировка на правом плече (на фото). Следователи обращаются ко всем, кто обладает информацией о личности неустановленного мужчины, а также о лицах, имеющих схожую татуировку, сообщить по тел. 8-953-549-69-78, 73-93-73, 73-93-64, 73-94-94», — пояснили в Следкоме.

Как сообщалось ранее, 18 февраля на коммунальном объекте в районе Сайнаволока был обнаружен расчлененный труп мужчины без головы, рук и ног. С началом оттепели туловище показалось из-под снега во время таяния. Предположительно, преступление могло произойти от 7 до 10 дней назад.

Возбуждено уголовное дело.