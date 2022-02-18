Труп без головы всплыл из-под снега в Петрозаводске

В отдаленном районе столицы Карелии обнаружен расчлененный труп мужчины без головы, рук и ног.

Как стало известно «Столице на Онего», в пятницу, 18 февраля в районе Сайнаволока был обнаружен расчлененный труп мужчины без головы, рук и ног.

С началом оттепели фрагменты тела (туловище) всплыли из-под снега во время его таяния. Предположительно, преступление могло произойти от 7 до 10 дней назад.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов опрашивают жителей района, которые могли стать свидетелями преступления или опознать убитого мужчину.

Как сообщалось ранее, Следственный комитет Карелии по факту убийства возбудил уголовное дело, сообщив, что труп был найден на коммунальном объекте Петрозаводска.