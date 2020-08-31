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Слюнные железы обнаружили в докторской колбасе

Новости. Общество
19:40, 31 Августа 2020
фото: © fotolia.com
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Повторное исследование докторской колбасы выявило устранение предыдущих недостатков, но обнаружило новые, в частности, несоответствие ГОСТу по субпродуктам.

Предыдущее масштабное исследование колбасы "Докторская" проводилось в 2017 году. Теперь Роскачество по просьбам потребителей провело повторную проверку шести самых популярных торговых марок, чтобы оценить, как меняется качество ранее исследованных продуктов, сообщает издание "РИА Новости".

Эксперты проверили колбасу по 70 показателям качества и безопасности, в том числе на наличие посторонних ДНК, содержание крахмала, консервантов (бензойной и сорбиновой кислоты) и различных красителей и антибиотиков. Выяснилось, что производители устранили нарушения, выявленные в прошлых испытаниях, но нашлись новые несоответствия обязательным требованиям.

"Испытания показали, что на российском рынке исследованная экспертами колбаса "Докторская" соответствует требованиям Технического регламента, и ее можно назвать безопасной", – сообщается в пресс–релизе.

Вместе с тем в колбасе одной из торговых марок эксперты обнаружили субпродукты, а именно – фрагменты слюнных желез.

"Данный компонент выявляется в единичных полях зрения и срезах образца, содержание которых не предусмотрено ГОСТом (23670–2019 "Изделия колбасные вареные мясные. Технические условия"). Также продукция имеет кисловатый запах и выраженный кислый вкус, на разрезе –  наличие множественных точечных вкраплений бледно–розового цвета", – указывает Роскачество.

Эксперты отмечают, что еще один производитель, к которому были претензии по содержанию антибиотиков и маркировке, устранил эти недостатки, но наличие влаги в упаковке и на разрезе продукта не позволило дотянуться до более высокого балла.

Продукция еще одного производителя больше не содержала ранее выявленного ДНК лошади и нарушений в маркировке, но из–за слабовыраженного аромата и привкуса субпродуктов ей не удалось получить отличную оценку. Еще два участника испытаний устранили нарушения по маркировке; при этом один из них получил высший балл благодаря органолептическим свойствам, но недостатком стало содержание антибиотика.

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Комментарии

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