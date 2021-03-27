Сломанное ветром дерево опасно повисло над головами прохожих в Петрозаводске (ФОТО)

В Петрозаводске на Кукковке ветер сломал дерево, оно повисло и грозится упасть на прохожих.

В паблике "События: Петрозаводск, Карелия, Россия" сообщается, что на улице Ровио, в микрорайоне Кукковка, в сквере находится опасное дерево.

"В сквере "Кукковский петух" еще во время сильного ветра 24-25 марта было повалено дерево, так оно и висит. А там рядом детская площадка! Будьте осторожны, гуляя по скверу!", - написано в комментарии к фото.

Ранее сообщалось, что ветер повалил ель на парковку в Петрозаводске.