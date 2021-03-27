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Сломанное ветром дерево опасно повисло над головами прохожих в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
15:07, 28 Марта 2021
фото: источник - паблик "События: Петрозаводск, Карелия, Россия"
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В Петрозаводске на Кукковке ветер сломал дерево, оно повисло и грозится упасть на прохожих.

В паблике "События: Петрозаводск, Карелия, Россия" сообщается, что на улице Ровио, в микрорайоне Кукковка, в сквере находится опасное дерево.

"В сквере "Кукковский петух" еще во время сильного ветра 24-25 марта было повалено дерево, так оно и висит. А там рядом детская площадка! Будьте осторожны, гуляя по скверу!", - написано в комментарии к фото.

Ранее сообщалось, что ветер повалил ель на парковку в Петрозаводске.

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Комментарии

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театральный критик
2021-03-28 15:24:41
Надо срочно что-то делать
Вася
2021-03-28 15:13:24
О, чудо чудное!
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