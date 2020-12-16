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Борьба за внимание женщины для жителя Петрозаводска закончилась сломанными ребрами

Новости. Общество
10:49, 17 Декабря 2020
фото: © freepik.com
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Конфликт из-за женщины во время застолья в Петрозаводске закончился тяжким вредом здоровью для одного из его участников, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение из медучреждения: туда за помощью обратился 58-летний пациент, у которого были диагностированы перелом ребер и пневмоторакс.

Полицейские опросили потерпевшего. Он рассказал, что выпивал дома у знакомого. Когда спиртное закончилось, приятель отправился в магазин и вернулся оттуда с незнакомым мужчиной. Его пригласили за стол, затем к участникам застолья присоединилась соседка хозяина квартиры. В дальнейшем из-за нее разгорелся конфликт: гости стали бороться за внимание женщины и в результате подрались. По словам заявителя, его обидчик скрылся.

В результате розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 34-летний ранее судимый житель карельской столицы. В настоящее время он задержан. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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Комментарии

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кир
2020-12-17 11:44:07
Обычная постылая жизнь аборигенов. :)
Гость
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