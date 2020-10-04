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"Слов нет… Верим и надеемся": Глава Карелии прокомментировал ситуацию с избитым младенцем в Петрозаводске

Новости. Общество
12:32, 05 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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Артур Парфенчиков получил большое количество сообщений от жителей Карелии, обеспокоенных судьбой 4-месячного ребенка, находящегося в Детской республиканской больнице с тяжелыми травмами.

Ранее сообщалось, что в конце сентября 36-летний житель Петрозаводска, находясь один дома со своим 4-месячным сыном, избил его. С тяжелыми травмами головы младенец был доставлен в Детскую республиканскую больницу, где врачи борются за его жизнь.

Отец ребенка арестован, возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Как отметил на своей странице глава Карелии, в настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, каким образом ребенок мог получить такие травмы, выясняют степень вины родителей.

"Врачи делают все возможное, чтобы спасти малыша. Однако состояние мальчика остается стабильно тяжелым – у него черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга, – написал Парфенчиков. – Знаю, что многие готовы оказать помощь и предлагают принести одежду, подгузники и т. д., но этого не требуется – ребенок обеспечен всем, что ему сейчас необходимо. Сейчас главное – спасти малышу жизнь. Слов нет… Верим и надеемся".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
насмешница
2020-10-05 13:02:42
Согласно части 1 статьи УК РФ причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего умышлено влечет наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
То же преступление, совершенное ... в отношении малолетнего... наказывается лишением свободы на срок до 10 лет с ограничением свободы до 2-х лет или без такового (ч. 2 ст. 111 УК РФ).
новый
2020-10-05 12:37:10
слабуновой это неинтересно. И адептам секты свидетелей дмитриева тоже.
Гость
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