"Слов нет… Верим и надеемся": Глава Карелии прокомментировал ситуацию с избитым младенцем в Петрозаводске

Артур Парфенчиков получил большое количество сообщений от жителей Карелии, обеспокоенных судьбой 4-месячного ребенка, находящегося в Детской республиканской больнице с тяжелыми травмами.

Ранее сообщалось, что в конце сентября 36-летний житель Петрозаводска, находясь один дома со своим 4-месячным сыном, избил его. С тяжелыми травмами головы младенец был доставлен в Детскую республиканскую больницу, где врачи борются за его жизнь.

Отец ребенка арестован, возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Как отметил на своей странице глава Карелии, в настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, каким образом ребенок мог получить такие травмы, выясняют степень вины родителей.

"Врачи делают все возможное, чтобы спасти малыша. Однако состояние мальчика остается стабильно тяжелым – у него черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга, – написал Парфенчиков. – Знаю, что многие готовы оказать помощь и предлагают принести одежду, подгузники и т. д., но этого не требуется – ребенок обеспечен всем, что ему сейчас необходимо. Сейчас главное – спасти малышу жизнь. Слов нет… Верим и надеемся".