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В Карелии пьяный отец избил 4-месячного младенца и был арестован

Новости. Криминал
11:12, 05 Октября 2020
фото: © Depositphotos / ia__64
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В республике мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью своему сыну.

Следком Карелии расследует уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного в отношении малолетнего.

По версии следствия, в конце сентября 2020 года 4-месячный мальчик находился дома в Петрозаводске со своим отцом. Мать малыша в это время дома отсутствовала. В это время обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанес мальчику несколько ударов рукой по голове, причинив ребенку черепно-мозговую травму. С телесными повреждениями потерпевший доставлен в лечебное учреждение, где ему в настоящее время оказывается медицинская помощь.

Суд избрал  в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.  По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Следователями будут приняты меры по установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления, в том числе  определена ответственность матери за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка.  Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в Следкоме.

Ранее сообщалось, что в Карелии женщина зарезала сына.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
asusls
2020-10-05 11:38:38
Чудовище.
нетюлень
2020-10-05 11:33:04
Донору не стоит пытаться быть отцом. Срам и срок.
Гость
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