В Карелии пьяный отец избил 4-месячного младенца и был арестован

В республике мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью своему сыну.

Следком Карелии расследует уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного в отношении малолетнего.

По версии следствия, в конце сентября 2020 года 4-месячный мальчик находился дома в Петрозаводске со своим отцом. Мать малыша в это время дома отсутствовала. В это время обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения нанес мальчику несколько ударов рукой по голове, причинив ребенку черепно-мозговую травму. С телесными повреждениями потерпевший доставлен в лечебное учреждение, где ему в настоящее время оказывается медицинская помощь.

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Следователями будут приняты меры по установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления, в том числе определена ответственность матери за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в Следкоме.

Ранее сообщалось, что в Карелии женщина зарезала сына.