Слово «бог» в России предложили писать с заглавной буквы

В рамках новых правил орфографии слово «бог» предложили писать с большой буквы: нововведения одобрили на правительственной комиссии по русскому языку.

Написание слова «Бог» в рамках предлагаемых новых правил русской орфографии могут закрепить с заглавной буквы. Об этом в понедельник заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на открытии XXX Международных образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность» в Государственном Кремлевском дворце. Его слова приводит агентство ТАСС.

«Напомню, что правила русской орфографии и пунктуации были приняты в 1956 году, и никак не регламентировали правила написания слов, относящихся к религиозной сфере. Новый проект правил русской орфографии предлагает следующее: слово „Бог“ необходимо писать с заглавной буквы, также, как и с заглавной буквы имена апостолов, пророков, святых», — сказал Кравцов.

По его словам, новые правила были рассмотрены и одобрены на правительственной комиссии по русскому языку.

Минпросвещения 6 апреля вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства РФ «Об утверждении основных правил русской орфографии», в рамках которого с прописной буквы рекомендуется писать имена трех лиц Божества и высших существ, составляющих предмет религиозного почитания в монотеистических религиях: Бог, Господь, Творец, Всевышний, Спаситель, Святой Дух, Святая Троица, Богородица, Иегова, Аллах и тому подобное, а также такие слова, как Небо, Церковь, Провидение, Промысл, когда они употреблены в духовном смысле. Собственные имена языческих божеств тоже следует писать с прописной буквы: Марс, Юнона, Перун.

При этом не требуют прописной буквы названия разрядов или видов прочих бестелесных существ: архангелы, ангелы, херувимы, серафимы, включая языческие именования: нимфа, дриада, наяда, муза, парка, валькирия, русалка.

В таких устойчивых сочетаниях как «не бог весть», «не дай бог» прописная буква не требуется.