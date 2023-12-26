«Сложно поверить, принять, осознать потерю», — житель Сегежского района погиб на СВО

Роман Александрович Синицкий служил водителем-стрелком взвода огневой поддержки штурмовой роты.

Печальная весть пришла с линии фронта, сообщила Марина Гусева, глава администрации Сегежского муниципального района.



Она рассказала, что при выполнении боевых задач погиб Роман Александрович Синицкий. Он служил водителем-стрелком взвода огневой поддержки штурмовой роты.





«Близким и родным очень сложно поверить, принять, осознать потерю. Держитесь. Сегежский район скорбит вместе с вами», — написала Марина Гусева.



О дате и времени прощания станет известно позднее.