«Сложно поверить, принять, осознать потерю», — житель Сегежского района погиб на СВО

Роман Александрович Синицкий служил водителем-стрелком взвода огневой поддержки штурмовой роты.
Печальная весть пришла с линии фронта, сообщила Марина Гусева, глава администрации Сегежского муниципального района.
Она рассказала, что при выполнении боевых задач погиб Роман Александрович Синицкий. Он служил водителем-стрелком взвода огневой поддержки штурмовой роты.
«Близким и родным очень сложно поверить, принять, осознать потерю. Держитесь. Сегежский район скорбит вместе с вами», — написала Марина Гусева.
О дате и времени прощания станет известно позднее.
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