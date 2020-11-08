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Случайная находка на берегу озера в Карелии обернулась для мужчины уголовным делом

Новости. Криминал
15:58, 09 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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Житель поселка Деревянка Прионежского района нашел у озера чужой телефон и продал его, сообщили в МВД Карелии.

В ОМВД России по Прионежскому району поступило заявление 33-летней жительницы одного из поселков. Женщина рассказал, что отдыхала на берегу Онежского озера и оставила на капоте автомобиля телефон. О гаджете она вспомнила, лишь вернувшись домой, самостоятельные поиски в дальнейшем результата не дали. Ущерб женщина оценила в 6 400 рублей.

Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался 36-летний житель поселка Деревянка. Он пояснил, что отдыхал там же и, возвращаясь, на дорожке обнаружил телефон. Он забрал гаджет, даже не пытался найти его хозяйку. Установив новое программное обеспечение, он через некоторое время продал телефон. Его добыча составила около 2000 рублей. Деньги мужчина потратил на собственные нужды.

В настоящее время подозреваемый арестован за ранее совершенное преступление. Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Карелии вынес из квартиры односельчанки бытовую технику и дубленки на 100 тысяч рублей.

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