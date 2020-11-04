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Житель Карелии вынес из квартиры односельчанки бытовую технику и дубленки на 100 тысяч рублей

Новости. Криминал
17:40, 05 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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В Кондопожском районе молодой человек проник в дом односельчанки через окно, сообщили в МВД Карелии.

В конце октября в дежурную часть ОМВД России по Кондопожскому району обратилась 56-летняя жительница одного из поселков. Она сообщила, что с июня была в отъезде, а когда вернулась, обнаружила, что из дома пропала бытовая техника, а также две дубленки. Сумму ущерба потерпевшая оценила в 100 тысяч рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 32-летний односельчанин потерпевшей.  Он признался в краже.

Как выяснилось, в чужой дом мужчина проник, повредив стеклопакет. Там он нашел, чем поживиться. Ему приглянулись и швейная машинка, и мультиварка, и телевизор, а также другие легко переносимые вещи. В дальнейшем часть похищенного он продал местным жителям, остальное изъято.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина арестован за ранее совершенное преступление.

Ранее в Карелии мужчина зашел в лес ягодником, а вышел фигурантом уголовного дела.

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Комментарии

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кир
2020-11-05 17:43:46
Пофиг. Все на ладони. Не выносите нам мозг.
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