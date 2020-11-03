В Карелии мужчина зашел в лес ягодником, а вышел фигурантом уголовного дела

В Суоярви местный житель в конце октября пошел за ягодами, а потом передумал их собирать, просто совершил кражу 200 метров кабеля, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска полиции Суоярвского района установили подозреваемого в краже. Им оказался 35-летний местный житель.

В конце октября он собирал ягоды в лесу и обратил внимание на воздушную кабельную линию. Решив, что сможет получить доход от хищения, он, по версии следствия, топором перерубил провод и похитил более 200 метров кабеля. Добыв медное содержимое, мужчина намеревался сбыть его. Но полицейские оперативно установили его причастность к преступлению и помешали планам.

В настоящее время также решается вопрос о привлечении жителя Суоярви к ответственности за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Дюжина объектов в результате его преступных действий осталась без телефонной и интернет-связи.