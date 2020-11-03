Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Минздрава Карелии рассказал, где сегодня находится эпицентр противодействия COVID-19 2
03.11.2020 13:31
Эксперт рассказал, какие смартфоны наиболее уязвимы для слежки 2
03.11.2020 19:40
В список самых состоятельных граждан Финляндии попали четверо русских 6
03.11.2020 14:15
Парфенчиков разрешил столовым на предприятиях работать по ночам 6
03.11.2020 18:26
С начала пандемии в Карелии заболели коронавирусом 80 работников школ 5
03.11.2020 12:52
Считаете ли Вы, что в Петрозаводске нужно запретить обнаженные скульптуры? (ОПРОС) 17
03.11.2020 15:30

В Карелии мужчина зашел в лес ягодником, а вышел фигурантом уголовного дела

Новости. Криминал
10:14, 04 Ноября 2020
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС
Загрузка...

В Суоярви местный житель в конце октября пошел за ягодами, а потом передумал их собирать, просто совершил кражу 200 метров кабеля, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска полиции Суоярвского района установили подозреваемого в краже. Им оказался 35-летний местный житель.

В конце октября он собирал ягоды в лесу и обратил внимание на воздушную кабельную линию. Решив, что сможет получить доход от хищения, он, по версии следствия, топором перерубил провод и похитил более 200 метров кабеля. Добыв медное содержимое, мужчина намеревался сбыть его. Но полицейские оперативно установили его причастность к преступлению и помешали планам.

В настоящее время также решается вопрос о привлечении жителя Суоярви к ответственности за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Дюжина объектов в результате его преступных действий осталась без телефонной и интернет-связи.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.10.2020, 06:40
Коллеги умершего 41-летнего врача БСМП Петрозаводска назвали причину смерти
01.11.2020, 12:21
Петрозаводчане интересуются у властей Петрозаводска, есть ли какая-либо логика при установке ограждений
28.10.2020, 10:00
Тренды в интерьере 2020
28.10.2020, 13:18
Сегодня в Петрозаводске скоропостижно скончался талантливый музыкант Дмитрий Демин
02.11.2020, 10:28
Появились кадры с места страшного ДТП в Петрозаводске, где погибли три человека (ФОТО)
01.11.2020, 11:16
Скоропостижно скончался бывший начальник полиции Петрозаводска Сергей Самсонов

Аналитика

02.11.2020 11:17
Обществоведение
Батюшка, наденьте маску! 6
Карельское духовенство Русской православной церкви игнорирует обязательный масочный режим.
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
30.10.2020 16:40
Движение вверх
30.10.2020 15:25
Как прожить без денег: лучшие сервисы для безналичных платежей
30.10.2020 11:27
"Мутная" запись 14
29.10.2020 13:27
Вся аналитика

Чтиво

03.11.2020 11:40
Личное мнение
Почему молодежь не хочет заводить детей 7
Почему представители современной молодежи все чаще и чаще заявляют о своей неготовности заводить потомство, рассказала медицинский психолог из Петрозаводска Юлия Щеголева.
"Меняют самостоятельных на послушных" 4
30.10.2020 17:33
Эпидемиолог Александр Гаврилов: "Ковид – это надолго" 3
27.10.2020 12:58
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»