Случайный гость оставил петрозаводчанку без золота

В Петрозаводске сотрудниками уголовного розыска раскрыта кража, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратилась 37-летняя гражданка. Она сообщила, что у нее пропали золотые изделия общей стоимостью 13 тысяч рублей.

Как выяснилось, в один из дней женщина отдыхала с подругами. К компании присоединился незнакомый молодой человек.

Заявительница пригласила всех к себе домой, а после непродолжительного застолья новый знакомый ушел. Позже хозяйка обнаружила, что из серванта исчезли золотые серьги и цепочка.

Несмотря на то, что женщина не знала о случайном госте ничего, кроме имени, полицейским удалось его разыскать.

Подозреваемый, у которого ранее уже возникали проблемы с законом, сознался в содеянном и рассказал, что похищенные украшения сдал в ломбард.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.