890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Минздрава Карелии показал, как кормят медиков "скорой" и ковид-центров республики (ФОТО) 12
31.05.2020 14:14
"У целого района Петрозаводска нет никакого пешеходного сообщения с центром города" 10
31.05.2020 12:24
Жителя поселка Карелии осудили за пост о Путине в соцсети 9
31.05.2020 10:41
Почему в Карелии стало много пациентов с внебольничной пневмонией? 4
31.05.2020 15:02
Одни ручки торчали: в поселке Карелии 4-летний ребенок чуть не утонул в луже 1
Сегодня 07:15

Случайный знакомый оставил собутыльника в Петрозаводске без инструмента

Новости. Криминал
09:31, 01 Июня 2020
фото: © pxhere
Загрузка...

В Петрозаводске случайный знакомый пропил электроинструмент собутыльника, сообщил в МВД Карелии.

В отдел полиции Петрозаводска поступило заявление от 43-летнего петрозаводчанина. Мужчина указал, что лишился имущества, ущерб составил 10,5 тыс.рублей.

Оперативники установили, что заявитель днем познакомился на улице с мужчиной, они решили продолжить знакомство и сопроводить это распитием спиртного. Для этого они пришли в пустующую квартиру, где хранился электроинструмент, принадлежащий заявителю. Вскоре гость покинул квартиру, забрав с собой имущество.

Разыскав подозреваемого - 40-летнего жителя Прионежья, полицейские выслушали и его объяснение. По его словам, между ними была достигнута устная договоренность о совместном пользовании инструментом с обязательным возвратом. Однако, покинув квартиру, мужчина сбыл его за незначительную сумму. Незаконно вырученные деньги потратил на покупку алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2020, 12:35
Охотники в Карелии боятся, что новые правила охоты развяжут руки браконьерам
26.05.2020, 09:19
Пенсионный возраст, возможно, придется снижать обратно из-за роста безработицы
29.05.2020, 17:15
Кому нужна такая охота?
25.05.2020, 11:42
Бегавшего по Петрозаводску лося обнаружили на пляже чуть живым (ВИДЕО)
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
28.05.2020, 11:18
Женщину сбили в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Чтиво

29.05.2020 13:32
Без политики
Тестирование на антитела IgM и IgG начнётся в Петрозаводске с 27 мая 4
"Клиники на Чайкиной" открывают запись на экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к коронавирусу COVID-19 с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test.
В ТРЦ "Тетрис" открылся мебельный салон "МатрасовЪ"
29.05.2020 13:31
Сеть продуктовых магазинов "Перекресток" запустила масштабную акцию
29.05.2020 10:24
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»