Случайный знакомый оставил собутыльника в Петрозаводске без инструмента

В Петрозаводске случайный знакомый пропил электроинструмент собутыльника, сообщил в МВД Карелии.

В отдел полиции Петрозаводска поступило заявление от 43-летнего петрозаводчанина. Мужчина указал, что лишился имущества, ущерб составил 10,5 тыс.рублей.

Оперативники установили, что заявитель днем познакомился на улице с мужчиной, они решили продолжить знакомство и сопроводить это распитием спиртного. Для этого они пришли в пустующую квартиру, где хранился электроинструмент, принадлежащий заявителю. Вскоре гость покинул квартиру, забрав с собой имущество.

Разыскав подозреваемого - 40-летнего жителя Прионежья, полицейские выслушали и его объяснение. По его словам, между ними была достигнута устная договоренность о совместном пользовании инструментом с обязательным возвратом. Однако, покинув квартиру, мужчина сбыл его за незначительную сумму. Незаконно вырученные деньги потратил на покупку алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.