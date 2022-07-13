Служба крови Карелии нуждается в донорах второй группы

На станции переливания крови Петрозаводска ждут доноров с отрицательным резус-фактором.

Как пишут в официальном паблике станции переливания крови, без предварительной записи приглашаются на донацию обладатели второй группы крови, а также первой и третьей группы с отрицательным резусом.

Необходимую консультацию можно получить по телефонам: +79658171085, 76-42-65 (с 13-00 до 15-00).

Прием доноров осуществляется с 8 до 14 часов ежедневно с понедельника по пятницу.

Прием ведется с 8.00 до 14.00.

Ранее был увеличен размер выплат ветеранам труда и донорам в Карелии.