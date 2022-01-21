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Увеличен размер выплат ветеранам труда и донорам в Карелии

Новости. Общество
14:29, 22 Января 2022
фото: © ИТАР-ТАСС/ Даниил Колодин

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Индексация размера ряда пособий с 1 января коснулась выплат ветеранам труда, донорам, труженикам тыла и реабилитированным.

Об этом сообщили в министерстве социальной защиты Карелии.

Ежегодная денежная выплата жителям Карелии, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» увеличилась до 15 713 рублей 84 копеек.

Ежемесячная выплата ветеранам труда, ветеранам труда Республики Карелия, труженикам тыла составит 778 рублей, а гражданам, которые имеют статус реабилитированных жертв сталинских репрессий —  834 рубля.

Кроме того, увеличились детские пособий - об этом читайте здесь.

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