Служба крови Карелии остро нуждается в донорах с отрицательным резус-фактором

На станции переливания Петрозаводска заканчиваются запасы крови с отрицательным резус-фактором.

Как сообщается в паблике Республиканской станции переливания крови, учреждение по-прежнему остро нуждается в донорах с отрицательным резус-фактором из-за снижения запасов крови.

На 2 августа есть повышенная потребность в крови O (I) Rh (-), B (III) Rh (-), АВ (-). Недостаточно на станции крови O (I) Rh (+), A (II) Rh (+), B (III) Rh (+), АВ (+), сообщается на сайте учреждения.

Необходимую консультацию можно получить по телефонам: +79658171085, 76-42-65 (с 13-00 до 15-00).

Прием доноров осуществляется с 8 до 14 часов ежедневно с понедельника по пятницу.