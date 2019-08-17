Служба крови Карелии остро нуждается в донорах

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Станция переливания ждет доноров с первой группой и положительного и отрицательного резус-фактора.
Чтобы обеспечить необходимые запасы крови, каждый день требуется не менее 60-70 доноров. А ежедневная потребность республики — это литров 10-15 литров эритроцитов и столько же — плазмы, сообщает ГТРК "Карелия".
Доноров крови ждут на станции переливания в будни с 8:00 до 12:30. Но поскольку летом наблюдается спад активности, ради доноров готовы работать даже в субботу. 24 августа здесь пройдет очередная акция "Суббота доноров!", медики специально выйдут на работу.
Адрес станции переливания — улица Пирогова, 4-а в Петрозаводске.
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