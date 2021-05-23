Служба крови нуждается в донорах отрицательных резусов всех групп

На Республиканской станции переливания крови возникла повышенная потребность в донорах всех групп с отрицательным резусом.

На 24 мая станция переливания остро нуждается в донорах крови O (I) Rh (-),A (II) Rh (-), B (III) Rh (-), АВ (-). Недостаточно на станции крови O (I) Rh (+), A (II) Rh (+), B (III) Rh (+), АВ (+), сообщается на сайте учреждения.

Необходимую консультацию можно получить по телефонам: +79658171085, 76-42-65 (с 13-00 до 15-00).

Прием доноров осуществляется с 8 до 14 часов ежедневно с понедельника по пятницу.

Ранее росгвардейцы пополнили запасы Республиканской станции переливания крови Карелии на 11 литров.