Служба судебных приставов Карелии разворачивает мобильные пункты, где можно будет узнать о долгах

С 9 по 14 февраля приставы будут консультировать население в мобильных пунктах, которые развернуться в МФЦ, Центрах занятости, бесплатных юридических клиниках и других учреждениях, сообщили в пресс-службе УФССП Карелии.

Управление Федеральной службы судебных приставов Карелии активно включилось в подготовку к Всероссийской информационной акции в рамках Всемирного дня безопасного интернета. Акция будет проходить по всей республике в очном формате.

В период с 9 по 14 февраля служба судебных приставов разворачивает мобильные пункты в МФЦ, Центрах занятости населения, бесплатных юридических клиниках и других учреждениях. Так, в филиале Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ приставы окажут необходимую консультативную помощь всем гражданам, которые в этот день обратятся за юридической помощью. Также будет выездной прием в юридической клинике и в общественной приемной главы республики.

Судебные приставы в ходе акции будут информировать граждан о принимаемых мерах поддержки сторон исполнительного производства; информационной безопасности; получении информации о наличии задолженности и своевременного ее погашения с помощью электронного ресурса «Банк данных исполнительных производств» интернет-сайта ФССП России https://fssp.gov.ru/ и личного кабинета на портале Госуслуг.

Кроме того, сотрудники службы познакомят участников акции с суперсервисом ФССП России «Цифровое исполнительное производство» на портале Госуслуг, который дает гражданам доступ к информации об исполнительном производстве в режиме онлайн.

Как можно узнать о своих долгах, если вы не зарегистрированы на портале "Госуслуги", или как попасть на личный приём к судебному приставу, рассказал в большом интервью главный судебный пристав Карелии Олег Гончаров.