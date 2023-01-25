Служебные собаки разыскали двух пропавших детей в Петрозаводске

В МВД Карелии рассказали о кинологах, оперативно разыскавших исчезнувших детей.

О двух случаях розыска пропавших детей рассказали в МВД Карелии. Так, недавно в одном из общежитий Петрозаводска произошел инцидент — пропал ребенок 2012 года рождения. Его мама утверждала, что он вышел лишь в санитарную комнату. Куда в феврале пропал мальчик, одетый в шорты и обутый в тапки, она не знала.

На поиски ребенка со своей собакой вышел младший инспектор-кинолог прапорщик полиции Вячеслав Еремеев. По следу собака привела полицейского к соседнему дому — оказалось, что там живет приятель беглеца, у которого тот и находился.

Похожий инцидент произошел двумя днями позднее — исчез мальчик 2013 года рождения, уже уходивший из дома. Полицейский грамотно сориентировался — направил собаку в правильном направлении, и вскоре обнаружил ребенка.