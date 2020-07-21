Смерч разрушил пляж в Сочи (ВИДЕО)

Смерч сломал беседки и лежаки на пляже в Сочи.

Пляж заранее закрыли, поэтому никто из отдыхающих не пострадал, сообщает ТАСС.

Во вторник МЧС России по Краснодарском краю сообщало, что смерчи возможны над акваторией Черного моря в Туапсинском районе Краснодарского края, а также в районе Сочи, спасатели рекомендовали воздержаться от отдыха у водоемов.

"В полдень смерч подошел к пляжной зоне в районе Имеретинской низменности и при выходе на берег распался. Никто из людей не пострадал. Порывами ветра нанесен ущерб пляжному оборудованию", - сообщили в пресс-службе.

обеседница агентства уточнила, что пляж был закрыт на основании ранее объявленного штормового предупреждения.

Смерч может представлять серьезную опасность для судов и людей, находящихся в море. Опасности для отдыхающих на суше это явление не представляет.