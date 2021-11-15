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Смерть еще трех пациентов от коронавируса подтверждена в Карелии

Новости. Общество
16:34, 07 Января 2022
фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Согласно официальной статистике, в Карелии с начала пандемии от коронавируса скончался 1221 человек.

За минувшие сутки зарегистрированы 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии инфекция унесла жизни 1221 человека. Об этом сообщается в таблице, опубликованной на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.

С начала пандемии в Карелии зарегистрированы 90993 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 10985 детей.

За прошедшие сутки выявлен 171 инфицированный (9 — дети), из них непривитых — 160 (93,6%).

В ковидных стационарах получают лечение 584 пациента, в состоянии средней тяжести — 514 человек, в тяжёлом — 63 (из них непривитых — 62).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 7 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 86497 человек, за последние сутки — 175.

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